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24 липня 2019, середа, 17:12 12
Вибори 2019-07-24T17:30:07+03:00
Українські Новини
Директор шкіл англійської мови обігнав мерів двох міст в окрузі №167 в Тернопільській області

Директор шкіл англійської мови обігнав мерів двох міст в окрузі №167 в Тернопільській області

Кандидат від політичної партії "Слуга народу", директор мережі шкіл англійської мови "Профі-центр" Володимир Гевко виграв вибори у Верховну Раду, які пройшли 21 липня, в окрузі №167 в Тернопільській області.

Про це свідчать результати виборів на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Гевко набрав 22,20%, або 16 774 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від партії "Сила людей", мер Чорткова Володимир Шматько набрав 16,77%, або 12 671 голос.

Третє місце посіла кандидат від партії "Голос", мер міста Заліщики Тернопільської області Алла Квач, набравши 13,80%, або 10 428 голосів.

Гевко народився 20 серпня 1975 року в селищі Товсте Тернопільської області, живе в Тернополі.

До складу округу №167 входять місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони.

Як повідомляли Українські Новини, актриса від "Голосу" виграла у офіцера Нацгвардії у 114 окрузі Львівської області.

Крім того, в округах Львівської області скандальні чиновниці Ірина Фаріон та Лариса Ніцой показали смішні результати.

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