Активистка от "Голоса" выиграла у офицера Нацгвардии в 114 округе Львовской области

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Голос" Наталья Пипа выиграла выборы в Раду на округе №114 во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Пипа выиграла выборы набрав 30,14% или 23,757 тыс. голосов, а ее ближайший соперник - самовидвиженец, екс-депутат Рады от "Свободы", офицер Нацгвардии Юрий Михальчишин набрал 21,85% или 17,218 тыс. голосов.

Третье место занял самовидвиженец, мэр города Винники Львовской области Владимир Квурт - набрав 15,6% или 12,296 тыс. голосов.

Наталья Пипа родилась в 1983 году во Львове, она является председателем общественной организации "Лучший Сыхов".

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Ранее партия "Голос" заявила, что будет предлагать Вакарчука на должность премьера.



Также Зеленский предложил "Голосу" формировать свою коалицию в Раде.



Тем временем Разумков заявил, что партия "Голос" - не плохой вариант для коалиции. Но официальных переговоров партии еще не проводили.









