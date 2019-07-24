Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области

Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской обл

Экс-депутат Верховной Рады Украины от фракции "Свобода" Ирина Фарион, которая заявила, что надо бить русскоязычных украинцев по лицу туфлей, на выборах 21 июля заняла пятое место по количеству голосов в округе №116 Львовской области. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Так, согласно данным ЦИК, Фарион набрала 10,35% или 9 022 голоса избирателей на выборах в Верховную Раду. Первое место в округе №116 занял Николай Княжжицкий от партии "Европейская солидарность" с 23,05% или 20 089 голоса избирателей.

Также еще одна противница русского языка Лариса Ницой заняла шестое место среди кандидатов по округу №117 Львовской области, не преодолев отметку даже в 5% - 4,45% или 3 533 голоса избирателей. Первое место в 117-м округе занял кандидат Ярослав Рущишин от партии "Голос" с 25,12% или 19 937 голоса избирателей.

Скриншот: ЦИК

Как сообщали Українські Новини, скандальная экс-депутат Фарион неоднократно призывала к насилию над русскоговорящими и заявляла, что русскоязычные граждане не должны получать в Украине образование и работу.

Также скандалистка Ницой просила поступивших в городские вузы селян не говорить по-русски.