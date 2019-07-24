Бойовики "ЛНР" передали Україні ще 64 ув'язнених

Про це написав у соціальній мережі Facebook заступник міністра юстиції з пенітенціарної системи Денис Чернишов, передають Українські Новини.

"Сьогодні, за сприяння Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і особисто Людмили Денісової, відбулася передача ще 64 засуджених, які відбували покарання в місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області", - повідомив він.

Це вже 6-а успішна передача ув'язнених з окупованої території "ЛНР".

Загалом, із грудня 2018 року переміщено на підконтрольну Україні територію 319 людей.

Передача ув'язнених. Фото: Людмила Денісова/Facebook

Всього ж, із 2014 року на територію, контрольовану урядом України, повернуто 554 людини, з яких 223 - з окупованої частини Донецької області і 12 - з анексованого Росією Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого "ЛНР" передала Україні 33 ув'язнених. Раніше в СБУ заявили, що бойовики завербували переміщених з "ЛНР" ув'язнених шпигувати за українськими військовими.

12 грудня 42 ув'язнених з непідконтрольного Луганська були переміщені на підконтрольну Україні територію.

Тим часом понад 40% українців хочуть, щоб Президент пішов на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР", а в "Слузі народу" розповіли, чому не хочуть вести переговори з "ЛДНР".