підписатися на розсилку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 липня 2019, середа, 16:06 28
Суспільство 2019-07-24T17:45:02+03:00
Українські Новини
Бойовики "ЛНР" передали Україні ще 64 ув'язнених

Бойовики "ЛНР" передали Україні ще 64 ув'язнених

Передача ув'язнених. Фото: Людмила Денісова/Facebook
Передача ув'язнених. Фото: Людмила Денісова/Facebook

Після того, як бойовики "ЛНР" передали Україні 60 ув'язнених, самопроголошена "Луганська народна республіка" передала Україні ще 64 ув'язнених.

Про це написав у соціальній мережі Facebook заступник міністра юстиції з пенітенціарної системи Денис Чернишов, передають Українські Новини.

"Сьогодні, за сприяння Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і особисто Людмили Денісової, відбулася передача ще 64 засуджених, які відбували покарання в місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області", - повідомив він.

Це вже 6-а успішна передача ув'язнених з окупованої території "ЛНР".

Загалом, із грудня 2018 року переміщено на підконтрольну Україні територію 319 людей.

Передача ув'язнених. Фото: Людмила Денисова/FacebookПередача ув'язнених. Фото: Людмила Денісова/Facebook

Всього ж, із 2014 року на територію, контрольовану урядом України, повернуто 554 людини, з яких 223 - з окупованої частини Донецької області і 12 - з анексованого Росією Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого "ЛНР" передала Україні 33 ув'язнених. Раніше в СБУ заявили, що бойовики завербували переміщених з "ЛНР" ув'язнених шпигувати за українськими військовими.

12 грудня 42 ув'язнених з непідконтрольного Луганська були переміщені на підконтрольну Україні територію.

Тим часом понад 40% українців хочуть, щоб Президент пішов на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР", а в "Слузі народу" розповіли, чому не хочуть вести переговори з "ЛДНР".

Більше новин про: ЛНР Самопроголошені республіки ув'язнені Бойовики ЛНР

Архів
Новини
Кандидати від "Слуги народу" виграли на всіх округах у Волинській області 17:43 Список
Підприємець Семінський від "Слуги народу" виграв вибори у екс-губернатора Паски в Чернігівській області 17:18
Директор шкіл англійської мови обігнав мерів двох міст в окрузі №167 в Тернопільській області 17:12
Безробітна від "Слуги народу" перемогла депутата від "Народного фронту" у житомирському окрузі 17:07
Антикорупціонер від "Слуги народу" переміг депутата від "Волі народу" в 206 окрузі 16:54
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Взаємне визнання фармацевтичних інспекцій Євросоюзом і США - історична подія в глобальній фармі, - Шимків 18:33
"Вкидання і аномально висока явка". На 142-му окрузі в Одеській області заявили про фальсифікації 18:05
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Працюють на російські спецслужби і саботують українське кіно: СБУ розслідує справу проти усіх українських кінопрокатників 11:05
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok