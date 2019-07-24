Бойовики "ЛНР" передали Україні ще 64 ув'язнених

Після того, як бойовики "ЛНР" передали Україні 60 ув'язнених, самопроголошена "Луганська народна республіка" передала Україні ще 64 ув'язнених.\r\nПро це написав у соціальній мережі Facebook заступник міністра юстиції з пенітенціарної системи Денис Чернишов, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні, за сприяння Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і особисто Людмили Денісової, відбулася передача ще 64 засуджених, які відбували покарання в місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області", - повідомив він.\r\n\r\nЦе вже 6-а успішна передача ув'язнених з окупованої території "ЛНР".\r\nЗагалом, із грудня 2018 року переміщено на підконтрольну Україні територію 319 людей.\r\nПередача ув'язнених. Фото: Людмила Денісова\/Facebook\r\nВсього ж, із 2014 року на територію, контрольовану урядом України, повернуто 554 людини, з яких 223 - з окупованої частини Донецької області і 12 - з анексованого Росією Криму.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 лютого "ЛНР" передала Україні 33 ув'язнених. Раніше в СБУ заявили, що бойовики завербували переміщених з "ЛНР" ув'язнених шпигувати за українськими військовими.\r\n12 грудня 42 ув'язнених з непідконтрольного Луганська були переміщені на підконтрольну Україні територію.\r\nТим часом понад 40% українців хочуть, щоб Президент пішов на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР", а в "Слузі народу" розповіли, чому не хочуть вести переговори з "ЛДНР".