В "Слуге народа" рассказали, почему не хотят вести переговоры с "ЛДНР"

Представители "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны, поэтому Украина может завершить войну на Донбассе благодаря переговорам с Кремлем, который их поддерживает. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире канала ICTV.

"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", – заявил Разумков.

По словам Разумкова, на противоположной стороне стоит Россия и так называемые "ЛНР" и "ДНР", которые фактически полностью управляемые Кремлем.

Разумков убежден, что военным путем закончить эту войну невозможно.

Разумков отметил, что переговоры по урегулированию конфликта должны вестись на нескольких уровнях и включать минский, нормандский форматы, а также "расширенный" нормандский формат, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле", – сказал Разумков.

Как сообщали Українські Новини, в Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести Минские переговоры в новом формате.

Ранее Зеленский заявил, что мы готовы прекратить огонь, но не готовы к переговорам с сепаратистами.