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24 липня 2019, середа, 12:27 51
Кабмін 2019-07-24T13:00:15+03:00
Українські Новини
Гройсман розповів, коли Кабмін складе свої повноваження

Гройсман розповів, коли Кабмін складе свої повноваження

Володимир Гройсман. Фото: прес-служба Кабміну
Володимир Гройсман. Фото: прес-служба Кабміну

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністрам готуватися до передачі справ новому Кабінету Міністрів, який буде сформований новою Верховною Радою, вибори до якої пройшли 21 липня.

Про це Гройсман сказав на засіданні Кабміну в середу, передають Українські Новини.

Згідно Конституції, нинішній Кабмін Гройсмана складе свої повноваження в перший день сесії нової Ради і продовжить виконувати свої обов'язки до формування нового уряду.

Прем'єр сказав, що розраховує, що початок роботи нової Ради і формування нового уряду відбудеться швидко.

Гройсман запевнив, що його Кабмін забезпечить стабільність в країні та підготовку до нового опалювального сезону під час перехідного періоду.

"Ми дуже відповідально ставимося до забезпечення стабільності в країні та виконання всіх завдань, які покладаються на уряд в перехідний період. Ми будемо забезпечувати нормальну життєдіяльність країни, підготуємо країну до опалювального сезону, щоб не було ніяких потрясінь", - сказав він.

Гройсман доручив міністерствам підготувати всі необхідні матеріали для швидкої передачі справ наступним міністрам.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман хоче більш ніж в 2 рази скоротити кількість членів Кабміну.

Раніше Гройсман знову не прийшов у Раду на годину запитань до уряду.

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