Гройсман розповів, коли Кабмін складе свої повноваження

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністрам готуватися до передачі справ новому Кабінету Міністрів, який буде сформований новою Верховною Радою, вибори до якої пройшли 21 липня.\r\nПро це Гройсман сказав на засіданні Кабміну в середу, передають Українські Новини.\r\nЗгідно Конституції, нинішній Кабмін Гройсмана складе свої повноваження в перший день сесії нової Ради і продовжить виконувати свої обов'язки до формування нового уряду.\r\nПрем'єр сказав, що розраховує, що початок роботи нової Ради і формування нового уряду відбудеться швидко.\r\nГройсман запевнив, що його Кабмін забезпечить стабільність в країні та підготовку до нового опалювального сезону під час перехідного періоду.\r\n"Ми дуже відповідально ставимося до забезпечення стабільності в країні та виконання всіх завдань, які покладаються на уряд в перехідний період. Ми будемо забезпечувати нормальну життєдіяльність країни, підготуємо країну до опалювального сезону, щоб не було ніяких потрясінь", - сказав він.\r\nГройсман доручив міністерствам підготувати всі необхідні матеріали для швидкої передачі справ наступним міністрам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гройсман хоче більш ніж в 2 рази скоротити кількість членів Кабміну.\r\nРаніше Гройсман знову не прийшов у Раду на годину запитань до уряду.