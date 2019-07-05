Гройсман снова не пришел в Раду на час вопросов к правительству

Премьер-министр Владимир Гройсман снова не пришел в Верховную Раду на час вопросов к правительству.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\n\r\n5 июля кресло премьера снова пустое \r\n"Коллеги, сейчас мы переходим к вопросам. Хочу напомнить, что сегодня правительство присутствует в парламенте во главе с вице-премьер-министром Украины Павлом Валерьевичем Розенко, и поэтому он будет координировать ответы", - сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.\r\nТак, премьер пропускает уже четвертый час вопросов к правительству.\r\nПредыдущие состоялись 31 мая, 7 и 21 июня.\r\nПри этом только 7 июня, когда проходил съезд партии "Украинская стратегия", Гройсман был в отпуске.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на 12:30 в пятницу запланировано заседание Кабинета Министров.\r\nНедавно премьер устроил встречу на пуфиках "как Зеленский".\r\nПо данным соцопроса, украинцы хотят видеть премьром лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, лидера "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлию Тимошенко и действующего премьера Владимира Гройсмана.