Гройсман хочет более чем в 2 раза сократить количество членов Кабмина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за "оптимизацию" количества министерства в следующей каденции правительства и предлагает сократить их до двенадцати, пока председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером.\r\nОб этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Украина" 14 июля, сообщает "Украинская правда".\r\n"Максимум 12 чиновников - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию", - заявил Гройсман.\r\nВ настоящее время Кабинет министров насчитывает 25 членов, в том числе премьер-министра и шесть вице-премьеров.\r\nКак сообщали Українські Новини, Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов.\r\nТем временем Гройсман снова не пришел в Раду на час вопросов к правительству.