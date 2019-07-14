подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
14 июля 2019, воскресенье, 23:49 525
Кабмин 2019-07-15T00:19:09+03:00
Українські Новини
Гройсман хочет более чем в 2 раза сократить количество членов Кабмина

Гройсман хочет более чем в 2 раза сократить количество членов Кабмина

Владимир Гройсман.
Владимир Гройсман.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за "оптимизацию" количества министерства в следующей каденции правительства и предлагает сократить их до двенадцати, пока председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Украина" 14 июля, сообщает "Украинская правда".

"Максимум 12 чиновников - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию", - заявил Гройсман.

В настоящее время Кабинет министров насчитывает 25 членов, в том числе премьер-министра и шесть вице-премьеров.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов.

Тем временем Гройсман снова не пришел в Раду на час вопросов к правительству.

Больше новостей о: Кабмин Владимир Гройсман Премьер-министр Кабинет Министров Украины

Архив
Новости
Рейкьявик. Фото: pixabay
Лондон на первом месте: Определены 5 самых развитых городов мира 00:09
Гройсман хочет более чем в 2 раза сократить количество членов Кабмина 23:49
Почти 220 тыс. украинцев решили голосовать не по прописке на выборах Рады 23:27
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала" 11:16
Происшествие в аэропорту
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу 11:56
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Где отдыхают украинцы этим летом: топ-10 направлений за границей 08:00
больше новостей
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала" 11:16
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Происшествие в аэропорту
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу 11:56
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok