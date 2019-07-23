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23 липня 2019, вівторок, 21:39 13
Президент 2019-07-23T21:47:42+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив нового голову департаменту захисту нацдержавності СБУ

Зеленський призначив нового голову департаменту захисту нацдержавності СБУ

Служба безпеки України. Фото: espreso.tv
Служба безпеки України. Фото: espreso.tv

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенка начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Про це сказано в указі Президента №550 від 23 липня, передають Українські Новини.

"Призначити Андрущенко Сергія Анатолійовича начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - сказано в ньому.

Сергій Андрущенко в 2015-16 роках був одним із заступників начальника департаменту захисту національної державності СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив начальника СБУ в Кіровоградській області Аркушу. Також Зеленський призначив заступником голови СБУ Нескоромного.

Крім того, першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру став Руслан Баранецький. Раніше Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ.

Тим часом в.о голови СБУ Баканов за червень заробив 54,5 тис. гривень, а Грицак, незважаючи на відставку, продовжує отримувати зарплату в СБУ.

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