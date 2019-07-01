Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем главы Службы безопасности Украины.\r\nОб этом говорится в указе № 473, передают Українськi Новини.\r\nУказ о назначении подписан 1 июля.\r\nДругая информация отсутствует.\r\nНескоромный прошел по всей карьерной лестнице в главке "К" СБУ до заместителя начальника главка.\r\nНескоромный принимал участие в задержании так называемых "бриллиантовых прокуроров".\r\n27 февраля 2017 года новый начальник управления "К" Павел Демчина, пришедший на место Виктора Трепака, уволил Нескоромного.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Руслан Баранецкий.\r\nРанее и.о. главы СБ Украины Иван Баканов, которого Владимир Зеленский назначил указом от 22 мая, рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена -гражданка России.