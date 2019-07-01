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01 июля 2019, понедельник, 17:38 57
Силовые структуры 2019-07-01T17:42:43+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного

Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе № 473, передают Українськi Новини.

Указ о назначении подписан 1 июля.

Другая информация отсутствует.

Нескоромный прошел по всей карьерной лестнице в главке "К" СБУ до заместителя начальника главка.

Нескоромный принимал участие в задержании так называемых "бриллиантовых прокуроров".

27 февраля 2017 года новый начальник управления "К" Павел Демчина, пришедший на место Виктора Трепака, уволил Нескоромного.

Как сообщали Українськi Новини, Первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Руслан Баранецкий.

Ранее и.о. главы СБ Украины Иван Баканов, которого Владимир Зеленский назначил указом от 22 мая, рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена -гражданка России.

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