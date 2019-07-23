Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова

Президент Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони колишнього голови Луганської обласної державної адміністрації Олексія Данілова.

Про це йдеться в указі Президента №551 від 23 липня, передають Українські Новини.

"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в ньому.

Данилов народився в 1962 році в місті Красний Луч Луганської області - був міським головою Луганська (1994-1997), губернатором (2005), народним депутатом України V скликання (2006-2007).

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня Зеленський оновив склад РНБО.

У травні Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Тим часом новому секретареві РНБО Данилюку платять у два рази більше, ніж Олександру Турчинову.

З червня Олександр Данилюк також керує національним координаційним центром кібербезпеки.