Зеленский утвердил новый состав СНБО

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который сегодня должен рассматривать вопросы энергетики.

Об этом говорится в указе №340 от 31 мая, передают Українськi Новини.

Председателем СНБО является сам Зеленский.

В состав СНБО включены: первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава Администрации Президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Адександр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы Администрации Вадим Пристайко, замглавы Администрации Руслан Рябошапка, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак.

Из состава СНБО выведены: экс-глава Администрации Президента Петра Порошенко Игорь Райнин, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко, а также министр информационной политики Юрий Стець.

Как сообщали Українськi Новини, 28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.

По данным СМИ, ревизии финзатрат СНБО времен Турчинова присвоен гриф "Секретно".