Верховний суд Росії залишив чинним вирок Грибу

Верховний суд Росії залишив чинним вирок українцю Павлу Грибу до 6 років позбавлення волі.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написав його батько Ігор, передають Українські Новини.\r\nВін розповсюдив інформацію з посиланням на ЗМІ, що у вівторок, 23 липня, Верховний суд РФ залишив чинним вирок його синові.\r\nРосійський суд відхилив апеляцію захисту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Суд визнав українця винним у сприянні тероризму.\r\nЗа версією звинувачення, Гриб нібито через соціальні мережі підбурював школярку з Сочі влаштувати теракт.\r\nГриб був затриманий російськими силовиками на території Білорусі в серпні 2017 року.\r\nВін був вивезений на територію РФ і заарештований за звинуваченням у тероризмі.\r\nРозгляд справи в суді почався в липні 2018 року.\r\nТакож уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова сказала, що заарештований українець потребує операції на серці.\r\nЛікарі виявили у Гриба ознаки цирозу печінки і розвиток хвороби Альцгеймера.\r\nТим часом СБУ оголосила в розшук слідчого ФСБ, причетного до арешту Гриба.