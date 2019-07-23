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23 липня 2019, вівторок, 17:29 10
Зовнішня політика 2019-07-23T17:45:10+03:00
Українські Новини
Верховний суд Росії залишив чинним вирок Грибу

Верховний суд Росії залишив чинним вирок Грибу

Павло Гриб. Фото:
Павло Гриб. Фото: "Громадське"

Верховний суд Росії залишив чинним вирок українцю Павлу Грибу до 6 років позбавлення волі.

Про це в соціальній мережі Facebook написав його батько Ігор, передають Українські Новини.

Він розповсюдив інформацію з посиланням на ЗМІ, що у вівторок, 23 липня, Верховний суд РФ залишив чинним вирок його синові.

Російський суд відхилив апеляцію захисту.

Як повідомляли Українські Новини, Суд визнав українця винним у сприянні тероризму.

За версією звинувачення, Гриб нібито через соціальні мережі підбурював школярку з Сочі влаштувати теракт.

Гриб був затриманий російськими силовиками на території Білорусі в серпні 2017 року.

Він був вивезений на територію РФ і заарештований за звинуваченням у тероризмі.

Розгляд справи в суді почався в липні 2018 року.

Також уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова сказала, що заарештований українець потребує операції на серці.

Лікарі виявили у Гриба ознаки цирозу печінки і розвиток хвороби Альцгеймера.

Тим часом СБУ оголосила в розшук слідчого ФСБ, причетного до арешту Гриба.

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