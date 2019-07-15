Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя ФСБ России Павла Карпенюка, расследовавшего дело арестованного в РФ украинца Павла Гриба.\r\nОб этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что Павел Карпенюк объявлен в розыск украинскими правоохранителями 12 июня текущего года.\r\nЕму заочно предъявлено подозрение по ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) Уголовного кодекса.\r\nМера пресечения обвиняемому не избиралась.\r\nПо данным СМИ, старший следователь управления ФСБ по Краснодарскому краю Карпенюк причастен к задержанию и аресту 20-летнего украинца Гриба.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы.\r\nСуд признал украинца виновным в содействии терроризму.\r\nПо версии обвинения, Гриб якобы через социальные сети подстрекал школьницу из Сочи устроить теракт.\r\nГриб был задержан российскими силовикам на территории Беларуси в августе 2017 года.\r\nОн был вывезен российскими силовиками на территорию РФ и арестован по обвинению в терроризме.\r\nРассмотрение дела в суде началось в июле 2018 года.\r\nВрачи обнаружили у Гриба признаки цирроза печени и развитие болезни Альцгеймера.\r\nТакже уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала, что арестованный украинец нуждается в операции на сердце.