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15 июля 2019, понедельник, 10:28 382
Силовые структуры 2019-07-15T10:28:50+03:00
Українські Новини
Дело Гриба: СБУ объявила в розыск следователя ФСБ, причастного к аресту украинца

Дело Гриба: СБУ объявила в розыск следователя ФСБ, причастного к аресту украинца

Павел Гриб. Фото: Громадське
Павел Гриб. Фото: Громадське

Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя ФСБ России Павла Карпенюка, расследовавшего дело арестованного в РФ украинца Павла Гриба.

Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Указано, что Павел Карпенюк объявлен в розыск украинскими правоохранителями 12 июня текущего года.

Ему заочно предъявлено подозрение по ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) Уголовного кодекса.

Мера пресечения обвиняемому не избиралась.

По данным СМИ, старший следователь управления ФСБ по Краснодарскому краю Карпенюк причастен к задержанию и аресту 20-летнего украинца Гриба.

Как сообщали Українськi Новини, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы.

Суд признал украинца виновным в содействии терроризму.

По версии обвинения, Гриб якобы через социальные сети подстрекал школьницу из Сочи устроить теракт.

Гриб был задержан российскими силовикам на территории Беларуси в августе 2017 года.

Он был вывезен российскими силовиками на территорию РФ и арестован по обвинению в терроризме.

Рассмотрение дела в суде началось в июле 2018 года.

Врачи обнаружили у Гриба признаки цирроза печени и развитие болезни Альцгеймера.

Также уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала, что арестованный украинец нуждается в операции на сердце.

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