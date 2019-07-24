Дружина Клімкіна готувала для Зеленського Саміт Україна-ЄС

Не дивлячись на публічні розбіжності між президентом Володимиром Зеленським та Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, дружина останнього Марина Михайленко продовжує повноцінно працювати головою департаменту зовнішньої політики в Офісі президента і брала участь в підготовці Саміту Україна-ЄС.\r\nПро це йдеться у відповіді Офісу президента на інформаційний запит Українських Новин.\r\n"Всі працівники Головного департаменту, в тому числі М.Ю.Міхайленко, залучалися до підготовки 21-саміту Україна-ЄС в межах їх компетенції ... Відносно табеля робочого часу за 1-15 липня 2019 року М.Ю.Міхайленко повідомляємо, що в зазначений період у неї було 11 робочих днів, 4 вихідних і святкових днів", - йдеться у відповіді.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дружина міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який обурив Володимира Зеленського і якого Президент закликав притягнути до дисциплінарної відповідальності, Марина Михайленко продовжує очолювати департамент зовнішньої політики Адміністрації Президента. Михайленко займала цю посаду і в Адміністрації Президента Петра Порошенка. https:\/\/ukranews.com\/news\/639527-zhena-klimkina-u-zelenskogo-glava-departamenta-vneshnej-politiki\r\nРаніше Зеленський публічно звинуватив Клімкіна, що той не інформував Офіс президента про ноту РФ з визволення українських моряків і відповіді на ноту, самостійно відправленій українським МЗС.\r\nПісля чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відправку Клімкіна у відпустку і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.\r\n6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Клімкіна.\r\nПісля чого Зеленський повторно запропонував Раді звільнити Клімкіна та призначити на цю посаду заступника глави Адміністрації (тепер - Офіс) Президента Вадима Пристайка.\r\n11 липня Верховна Рада знову відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який заявив, що вирішив піти в "політичну відпустку".