Дружина Клімкіна готувала для Зеленського Саміт Україна-ЄС

Не дивлячись на публічні розбіжності між президентом Володимиром Зеленським та Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, дружина останнього Марина Михайленко продовжує повноцінно працювати головою департаменту зовнішньої політики в Офісі президента і брала участь в підготовці Саміту Україна-ЄС.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента на інформаційний запит Українських Новин.

"Всі працівники Головного департаменту, в тому числі М.Ю.Міхайленко, залучалися до підготовки 21-саміту Україна-ЄС в межах їх компетенції ... Відносно табеля робочого часу за 1-15 липня 2019 року М.Ю.Міхайленко повідомляємо, що в зазначений період у неї було 11 робочих днів, 4 вихідних і святкових днів", - йдеться у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, дружина міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який обурив Володимира Зеленського і якого Президент закликав притягнути до дисциплінарної відповідальності, Марина Михайленко продовжує очолювати департамент зовнішньої політики Адміністрації Президента. Михайленко займала цю посаду і в Адміністрації Президента Петра Порошенка. https://ukranews.com/news/639527-zhena-klimkina-u-zelenskogo-glava-departamenta-vneshnej-politiki

Раніше Зеленський публічно звинуватив Клімкіна, що той не інформував Офіс президента про ноту РФ з визволення українських моряків і відповіді на ноту, самостійно відправленій українським МЗС.

Після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відправку Клімкіна у відпустку і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.

6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Клімкіна.

Після чого Зеленський повторно запропонував Раді звільнити Клімкіна та призначити на цю посаду заступника глави Адміністрації (тепер - Офіс) Президента Вадима Пристайка.

11 липня Верховна Рада знову відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який заявив, що вирішив піти в "політичну відпустку".