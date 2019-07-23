У 170 окрузі Харкова вибори в Раду виграв декан торгового вузу

Кандидат від партії "Слуга народу", професор Харківського державного університету харчування та торгівлі Андрій Одарченко виграв у депутата групи "Партія "Відродження" Дмитра Святаша в окрузі №170 в Московському районі Харкова.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ними, Одарченко набрав 44,41% або 31 681 голос виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник від партії "Опозиційний платформи - За життя" Дмитро Святаш набрав 29,77% або 21 238 голосу.\r\nТретє місце посів самовисуванець, директор департаменту економіки Харківської облдержадміністрації Андрій Колос - він набрав 6,22% або 4 443 голосів.\r\n41-річний Одарченко народився і живе у Харкові.\r\nОбіймає посаду декана факультету управління торгово-підприємницької та митною діяльністю в Харківському державному університеті харчування та торгівлі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.Раніше кандидат від "Слуги народу" програв депутату Горвата в Закарпатській області. Тим часом бізнесмен від "Слуги народу" виграв у Капліна та екс-мера Полтави.