підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 15:17 19
Вибори 2019-07-23T15:45:02+03:00
Українські Новини
У 170 окрузі Харкова вибори в Раду виграв декан торгового вузу

У 170 окрузі Харкова вибори в Раду виграв декан торгового вузу

Кандидат від партії "Слуга народу", професор Харківського державного університету харчування та торгівлі Андрій Одарченко виграв у депутата групи "Партія "Відродження" Дмитра Святаша в окрузі №170 в Московському районі Харкова.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Одарченко набрав 44,41% або 31 681 голос виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник від партії "Опозиційний платформи - За життя" Дмитро Святаш набрав 29,77% або 21 238 голосу.

Третє місце посів самовисуванець, директор департаменту економіки Харківської облдержадміністрації Андрій Колос - він набрав 6,22% або 4 443 голосів.

41-річний Одарченко народився і живе у Харкові.

Обіймає посаду декана факультету управління торгово-підприємницької та митною діяльністю в Харківському державному університеті харчування та торгівлі.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Раніше кандидат від "Слуги народу" програв депутату Горвата в Закарпатській області.

Тим часом бізнесмен від "Слуги народу" виграв у Капліна та екс-мера Полтави.

Більше новин про: Парламентські вибори Партія "Слуга народу" Позачергові вибори Ради мажоритарники Андрый Одарченко

Архів
Новини
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Директор спиртзаводу від "Слуги народу" переміг на виборах у 156 окрузі Рівненської області 15:29
Вакарчук запропонував створити в Раді вже існуючий комітет, - Геращенко 15:23
Екс-главу голову Запорізької ОДА, у якого знайшли елітну нерухомість, відпустили під особисте зобов'язання 15:22
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
ЦВК опрацювала 95,48% бюлетенів: відсоток платформи Бойка зростає, а "Євросолідарності" - падає 14:20 Оновлюється
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
Суд відпустив Єфремова з-під варти 18:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok