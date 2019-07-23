У 170 окрузі Харкова вибори в Раду виграв декан торгового вузу

Кандидат від партії "Слуга народу", професор Харківського державного університету харчування та торгівлі Андрій Одарченко виграв у депутата групи "Партія "Відродження" Дмитра Святаша в окрузі №170 в Московському районі Харкова.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Одарченко набрав 44,41% або 31 681 голос виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник від партії "Опозиційний платформи - За життя" Дмитро Святаш набрав 29,77% або 21 238 голосу.

Третє місце посів самовисуванець, директор департаменту економіки Харківської облдержадміністрації Андрій Колос - він набрав 6,22% або 4 443 голосів.

41-річний Одарченко народився і живе у Харкові.

Обіймає посаду декана факультету управління торгово-підприємницької та митною діяльністю в Харківському державному університеті харчування та торгівлі.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Раніше кандидат від "Слуги народу" програв депутату Горвата в Закарпатській області.



Тим часом бізнесмен від "Слуги народу" виграв у Капліна та екс-мера Полтави.