Бизнесмен Налетов от "Слуги народа" выиграл выборы в 144 округе у Каплина и экс-мэра Полтавы

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Дмитрий Налетов выиграл у бывшего мэра Полтавы Александра Мамая и у депутата Рады Сергея Каплина выборы в Верховную Раду по одномандатному округу №144 (Подольский и Шевченковский районы Полтавы).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Налетов набрал 41,88%, или 24 863 голоса избирателей по результатам подсчета 82,35% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, самовыдвиженец, экс-мэр Полтавы Мамай набрал 17% или 10 096 голосов.\r\nТретье место занял также самовыдвиженец, депутат Рады Сергей Каплин - он набрал 10,72% или 6 370 голосов.\r\nНалетов родился 28 апреля 1985 года в Полтаве, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в Полтаве.\r\nОн занимается поддержкой функционирования аттракционов и тематических парков.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутат Рады Петевка выиграл выборы в родном 72 округе Закарпатья.\r\nТакже активистка от "Голоса" выиграла у офицера Нацгвардии в 114 округе Львовской области.