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23 июля 2019, вторник, 14:03 613
Выборы 2019-07-23T14:04:06+03:00
Українські Новини
Бизнесмен Налетов от "Слуги народа" выиграл выборы в 144 округе у Каплина и экс-мэра Полтавы

Бизнесмен Налетов от "Слуги народа" выиграл выборы в 144 округе у Каплина и экс-мэра Полтавы

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Дмитрий Налетов выиграл у бывшего мэра Полтавы Александра Мамая и у депутата Рады Сергея Каплина выборы в Верховную Раду по одномандатному округу №144 (Подольский и Шевченковский районы Полтавы).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Налетов набрал 41,88%, или 24 863 голоса избирателей по результатам подсчета 82,35% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец, экс-мэр Полтавы Мамай набрал 17% или 10 096 голосов.

Третье место занял также самовыдвиженец, депутат Рады Сергей Каплин - он набрал 10,72% или 6 370 голосов.

Налетов родился 28 апреля 1985 года в Полтаве, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в Полтаве.

Он занимается поддержкой функционирования аттракционов и тематических парков.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Петевка выиграл выборы в родном 72 округе Закарпатья.

Также активистка от "Голоса" выиграла у офицера Нацгвардии в 114 округе Львовской области.

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