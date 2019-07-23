Кандидат "Слуги народа" проиграл депутату Рады Горвату в 68-м округе

Самовыдвиженец, депутат Верховной Рады Роберт Горват (фракция "Блок Петра Порошенко") выиграл выборы в парламент по одномандатному округу №68 (Ужгород, Чоп, Ужгородский район) в Закарпатской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Горват набрал 19,66%, или 14 207 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник от "Слуги народа", менеджер по управлению объектами инфраструктуры ООО "Гроклин Карпаты" (Ужгород) Александр Пекарь набрал 19,30%, или 13 946 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец, член партии "Відродження", физлицо-предприниматель Андрей Андреев, набрав 17,70%, или 12 788 голосов.

50-летний Горват родился в селе Турьи Реметы Закарпатской области.

Всего по округу №68 баллотировалось 17 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады от "Видродження" Кулинич обошел кандидата "Слуги народа" и выиграл в округе №147.

Также депутат Рады Петевка выиграл выборы в родном 72 округе Закарпатья.

Тем временем ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария.