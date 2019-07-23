Кабмін призначив нового в.о. голови ДФС замість звільненого Власова

Кабінет Міністрів призначив виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби Дениса Гутенка замість звільненого Олександра Власова.

Про це йдеться в розпорядженнях уряду №556-р від 17 липня, передають Українські Новини.

До цього призначення Гутенко обіймав посаду директора департаменту націлювання та управління митними ризиками ДФС.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський вимагав звільнення виконуючого обов'язки Державної фіскальної служби Олександра Власова.

У свою чергу, в. о. голови ДФС Власов відповів Зеленському заявою про відставку.