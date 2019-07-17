Кабмин уволил и.о. главы ГФС Власова

Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова, который написал заявление по требованию Президента Украины Владимира Зеленского.\r\nОб этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.\r\n"Как вы знаете, Власов написал заявление об увольнении. С понедельника это увольнения будет реализовано, сегодня примем решение. До понедельника будет передача дел",- сказал он.\r\nОн напомнил, что ГФС находится в процессе ликвидации, поскольку служба была реформирована на Таможенную и Налоговую службу.\r\nПремьер отметил, что ликвидацией будет заниматься руководитель одного из департаментов ГФС.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 13 июля Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова и резко высказался в его адрес.\r\nКабмин назначил Власова исполняющим обязанности председателя ГФС в сентябре 2018 года.