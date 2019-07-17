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17 июля 2019, среда, 13:48 23
Кабмин 2019-07-17T13:49:03+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил и.о. главы ГФС Власова

Кабмин уволил и.о. главы ГФС Власова

Александр Власов. Фото: rbc.ua
Александр Власов. Фото: rbc.ua

Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова, который написал заявление по требованию Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.

"Как вы знаете, Власов написал заявление об увольнении. С понедельника это увольнения будет реализовано, сегодня примем решение. До понедельника будет передача дел",- сказал он.

Он напомнил, что ГФС находится в процессе ликвидации, поскольку служба была реформирована на Таможенную и Налоговую службу.

Премьер отметил, что ликвидацией будет заниматься руководитель одного из департаментов ГФС.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова и резко высказался в его адрес.

Кабмин назначил Власова исполняющим обязанности председателя ГФС в сентябре 2018 года.

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