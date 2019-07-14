И.о. председателя ГФС Власов ответил Зеленскому заявлением об отставке

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы, где проводились обыски, Александр Власов написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Уважаемый господин Президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", - написал Власов.

Он отметил, что подаст заявление на рассмотрение Кабинета Министров в понедельник, 15 июля.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова и резко высказался в его адрес.

Кабмин назначил Власова исполняющим обязанности председателя ГФС в сентябре 2018 года.

Тем временем Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.