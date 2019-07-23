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23 липня 2019, вівторок, 06:15 9
Lifestyle 2019-07-23T07:15:02+03:00
Українські Новини
Українців очікують 10 вихідних днів у серпні

Українців очікують 10 вихідних днів у серпні

Відпочинок
Відпочинок

В літню пору року, коли світить яскраве і тепле сонце, хочеться більше часу проводити на вулиці і відпочивати. Українські Новини розкажуть в який день у серпні, крім звичайних вихідних, українці зможуть відпочити.

Українці в серпні будуть відпочивати на один день більше, ніж у звичайний місяць. Про це свідчать відповідні норми, затверджені Кабінетом міністрів України в постанові №7, прийнятій 10 січня 2019 року.

В останній літній місяць буде 21 робочий день і 10 вихідних. Додатковий вихідний буде через святкування Дня незалежності в Україні.

Щороку його відзначають 24 серпня. Тому вихідні дні будуть 24, 25 і 26 серпня.

Крім того, передсвятковий день 23 серпня буде скорочений на 1 годину.

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня Україну накриють грози і дощі.

Також синоптик Наталка Діденко розповіла про похолодання на початку тижня.

Тим часом синоптики спрогнозували сухе літо і заморозки у вересні. Після 20 серпня очікується різке похолодання і кожен день погода може різнитися на 6-8 градусів.

Раніше циклони Pirmin і антициклон Winnie посилили прохолоду в Україні.

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