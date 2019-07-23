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23 липня 2019, вівторок, 06:00 10
Життя 2019-07-23T07:30:02+03:00
Українські Новини
Дощі з грозами будуть чергуватися з сонцем: прогноз погоди

Дощі з грозами будуть чергуватися з сонцем: прогноз погоди

Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

У вівторок, 23 липня, погода в Україні очікується із літніми дощами, комфортним теплом та свіжим північно-західним вітром. Короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем.

Про це йдеться в повідомленні синоптика Наталки Діденко на її сторінці в соцмережі Facebook

Зі слів синоптика, найменша ймовірність опадів буде на крайньому сході України.

У вівторок також температура повітря дещо знизиться.

Протягом вівторка очікується +22+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні та Сході +26+29, подекуди до +30 градусів.

У Києві 23-го липня істотних опадів не очікується, сонце плюс періодичні незначні дощі, місцями з грозами.

Найближчої ночі передбачається +15+18 градусів, вдень у вівторок температура повітря +24+26 градусів.

Найближчої вночі очікується +15 +18 градусів, удень у вівторок температура повітря +24 +26 градусів.

Прогноз погоди. Карта: facebook/tala.didenkoПрогноз погоди. Карта: facebook/tala.didenko

Як повідомляли Українські Новини, український науково-дослідний метеорологічний інститут Національної академії наук прогнозує теплу і суху другу половину літа і заморозки до кінця вересня тоді, як у розпал літа вирують атмосферні фронти.

Водночас, 14 липня, в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів.

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