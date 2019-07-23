Дощі з грозами будуть чергуватися з сонцем: прогноз погоди

У вівторок, 23 липня, погода в Україні очікується із літніми дощами, комфортним теплом та свіжим північно-західним вітром. Короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем.\r\nПро це йдеться в повідомленні синоптика Наталки Діденко на її сторінці в соцмережі Facebook\r\nЗі слів синоптика, найменша ймовірність опадів буде на крайньому сході України.\r\nУ вівторок також температура повітря дещо знизиться.\r\nПротягом вівторка очікується +22+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні та Сході +26+29, подекуди до +30 градусів.\r\nУ Києві 23-го липня істотних опадів не очікується, сонце плюс періодичні незначні дощі, місцями з грозами.\r\nНайближчої ночі передбачається +15+18 градусів, вдень у вівторок температура повітря +24+26 градусів.\r\nНайближчої вночі очікується +15 +18 градусів, удень у вівторок температура повітря +24 +26 градусів.\r\nПрогноз погоди. Карта: facebook\/tala.didenko\r\nЯк повідомляли Українські Новини, український науково-дослідний метеорологічний інститут Національної академії наук прогнозує теплу і суху другу половину літа і заморозки до кінця вересня тоді, як у розпал літа вирують атмосферні фронти.\r\nВодночас, 14 липня, в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів.