Сегодня в большинстве областей Украины испортится погода: пройдут дожди, грозы и шквалы

Сегодня почти всю Украину накроют дожди. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.23 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +13…+18 градусов.\r\nВ Моршине кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Трускавце кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Сваляве кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в Днепропетровской области днем местами град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, в Днепропетровской области днем местами шквалы.\r\nТемпература воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +21…+27 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, град, ветер южный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +24…+31 градус.\r\nВ Крыму переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\n22 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nПрогноз погоды на 22 июля. Скриншот: Гидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, после выходных Украину накроет похолодание.\r\nТакже синоптик рассказала, что украинцев ждут заморозки в сентябре.