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22 июля 2019, понедельник, 13:33 339
Общество 2019-07-22T13:33:39+03:00
Українські Новини
Сегодня в большинстве областей Украины испортится погода: пройдут дожди, грозы и шквалы

Сегодня в большинстве областей Украины испортится погода: пройдут дожди, грозы и шквалы

Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

Сегодня почти всю Украину накроют дожди. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

23 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.  Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в Днепропетровской области днем местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Днепропетровской области днем местами шквалы.

Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +21…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, град, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.  Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +24…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

22 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Прогноз погоды на 22 июля. Скриншот: ГидрометцентрПрогноз погоды на 22 июля. Скриншот: Гидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, после выходных Украину накроет похолодание.

Также синоптик рассказала, что украинцев ждут заморозки в сентябре

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