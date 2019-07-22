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22 липня 2019, понеділок, 11:57 82
Вибори 2019-07-22T12:35:46+03:00
Українські Новини
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області

"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області

Юрій Корявченков (Юзик). Кадр з відео Квартал 95
Юрій Корявченков (Юзик). Кадр з відео Квартал 95

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", актор студії "95 квартал" ("Юзик") Юрій Корявченков виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №33 (Кривий Ріг) в Дніпропетровській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Корявченков набрав 60,93%, або 41 251 голосів виборців за результатами підрахунку 94,31% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Виншель набрав 7,77% або 5 263 голосів.

Третє місце посіла висуванка від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Ольга Бабенко - вона набрала 6,51% або 4 412 голосів.

44-річний Корявченков народився в Кривому Розі, член партії "Слуга народу", проживає в Києві.

Всього в окрузі №33 балотувалися 17 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, на виборах Верховної Ради, явка на які склала менш як 50%, 42,45% (3 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 12,89% (920 тис.) - "Опозиційну платформу - За життя", 8,63% (615 тис.) - "Європейську солідарність", 8,02% (573 тис.) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% (455 тис.) - за "Голос" згідно з переданими Центральної виборчої комісії електронною системою попередніми даними про зміст 52,73% протоколів.

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