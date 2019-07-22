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22 июля 2019, понедельник, 11:20 3745 Обновляется
Выборы 2019-07-22T11:23:27+03:00
Українські Новини
ЦИК посчитал 52,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции

ЦИК посчитал 52,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции

ЦИК.
ЦИК.

На выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 42,45% (3 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 12,89% (920 тыс.) -  "Оппозиционную платформу - За життя", 8,63% (615 тыс.) - "Европейскую солидарность", 8,02% (573 тыс.) - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% (455 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 52,73% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИКе, передают Українськi Новини.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Радикальная партия Олега Ляшко получает 3,80% голосов, "Сила и честь" - 3,73%, "Оппозиционный блок" - 3,23%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,30%, "Партия Шария" - 2,29%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,18%, "Гражданская позиция" - 1,09%, другие - менее 1%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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