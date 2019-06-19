подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 16:34 342
Выборы 2019-06-19T16:44:51+03:00
Українські Новини
Актер "Квартала 95" Корявченков баллотируется в Раду по мажоритарному округу №33

Актер "Квартала 95" Корявченков баллотируется в Раду по мажоритарному округу №33

Актер студии
Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №33 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции партии в Кривом Роге.

"На округе №33 намного больше проблем, чем на №31. Потому я баллотируюсь на округ №33. Я иду работать и не воровать", - сказал Корявченков.

Среди проблем округа №33 Корявченков отметил горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог", а также плохое состояние дорог из Кривого Рога в Николаев и Кропивницкий.

Также он подтвердил, что от партии "Слуга народа" на округ №32 баллотируется Елена Криворучкина, на округ №31 – Владимир Захарченко, на округ №37 – Игорь Фартушный.

Актер студии Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков

Как сообщали Українські Новини, 9 июня модератор съезда "Слуги народа" в Киеве сообщил, что Корявченков баллотируется в Раду по мажоритарному округу №31.

Ранее был опубликован список 100 кандидатов от партии "Слуга народа"

Политическая партия "Слуга народа" набирает 47,1% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,1%, "Голос" - 8,1%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,3% и "Европейская солидарность" - 5% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".

Больше новостей о: 95 квартал выборы в Верховную Раду Мажоритарщики Слуга народа Владимир Зеленский Юрий Корявченков

Архив
Новости
Зеленский назначил Данилюка руководителем координационного центра кибербезопасности 17:25
Зеленский назначил четырех представителей Украины в ТКГ 17:07
Вопрос цены газа должен быть решен до осени, – Левочкин 17:05
27 человек подхватили инфекцию в озере под Луганском 16:47
Актер студии
Актер "Квартала 95" Корявченков баллотируется в Раду по мажоритарному округу №33 16:34
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке 10:43
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok