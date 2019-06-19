Актер "Квартала 95" Корявченков баллотируется в Раду по мажоритарному округу №33

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №33 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции партии в Кривом Роге.

"На округе №33 намного больше проблем, чем на №31. Потому я баллотируюсь на округ №33. Я иду работать и не воровать", - сказал Корявченков.

Среди проблем округа №33 Корявченков отметил горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог", а также плохое состояние дорог из Кривого Рога в Николаев и Кропивницкий.

Также он подтвердил, что от партии "Слуга народа" на округ №32 баллотируется Елена Криворучкина, на округ №31 – Владимир Захарченко, на округ №37 – Игорь Фартушный.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков

Как сообщали Українські Новини, 9 июня модератор съезда "Слуги народа" в Киеве сообщил, что Корявченков баллотируется в Раду по мажоритарному округу №31.

Ранее был опубликован список 100 кандидатов от партии "Слуга народа"

Политическая партия "Слуга народа" набирает 47,1% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,1%, "Голос" - 8,1%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,3% и "Европейская солидарность" - 5% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".