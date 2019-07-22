Бойовики 75 разів порушили перемир'я на час збору врожаю, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 75 порушень бойовиками перемир'я на час збору врожаю.\r\nПро це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, передають Українські Новини.\r\n"У період між 00:01 і 16:00 21 липня місія зафіксувала в цілому 75 порушень режиму припинення вогню (3 вибухи, 21 снаряд та 51 постріл з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї)", - сказано в ньому.\r\nМайже всі порушення режиму припинення вогню були зафіксовані в період між 00:01 і 8.00 в Луганській області, в районах на схід від міста Попасна та у міста Золоте.\r\nУ період між 8:01 і 12:00 СММ зафіксувала 1 вибух в Донецькій області, біля Авдіївки.\r\nУ період між 12:01 і 16:00 не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.\r\nМісія продовжує здійснювати моніторинг.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в ОБСЄ повідомили, що троє цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні.\r\nТим часом від пострілів снайпера загинули двоє військових під час інженерних робіт.