Трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели, - ОБСЕ

В то время, как на Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены при обстрелах, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подтвердила информацию о 3 погибших и 13 раненых гражданских лицах в период с 1 по 14 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении миссии в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Миссия подтвердила информацию о 3 погибших и 13 раненых гражданских лицах в период с 1 по 14 июля", - сказано в нем.\r\nСогласно сообщению, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 81 человека: 10 погибших и 71 ранен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по информации Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, 55 мирных жителей погибли и 224 ранены на Донбассе в 2018 году.\r\nТем временем 17 июля на Донбассе скончался наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ.