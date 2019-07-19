Трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели, - ОБСЕ

В то время, как на Донбассе погиб украинский военный , еще двое ранены при обстрелах,

Об этом говорится в сообщении миссии в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Миссия подтвердила информацию о 3 погибших и 13 раненых гражданских лицах в период с 1 по 14 июля", - сказано в нем.

Согласно сообщению, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 81 человека: 10 погибших и 71 ранен.

Как сообщали Українськi Новини, по информации Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, 55 мирных жителей погибли и 224 ранены на Донбассе в 2018 году.

Тем временем 17 июля на Донбассе скончался наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ.