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21 липня 2019, неділя, 21:27 6
Політика 2019-07-21T21:27:33+03:00
Українські Новини
Данилюк "буде реагувати", якщо Зеленський захоче призначити його прем'єром

Данилюк "буде реагувати", якщо Зеленський захоче призначити його прем'єром

Олександр Данилюк
Олександр Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк на питання журналістів про його кандидатуру на посаду прем'єра сказав, що бачить своє майбутнє саме в РНБО, передають Українські Новини.


"Зараз у мене дуже важлива функція - налаштувати роботу РНБО, чим я зараз і займаюся. Цього треба досить багато уваги приділяти, формувати нову команду. Я зараз своє майбутнє бачу саме в РНБО",- сказав він.

При цьому, за його словами, якщо буде рішення Президента Володимира Зеленського про його призначення прем'єром, він "буде реагувати".

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Данилюк заявив, що зацікавлений посадою прем'єр-міністра.

Раніше Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони, а також керівником національного координаційного центру кібербезпеки.

Тим часом Данилюку платять більше, ніж Турчинову. Його заробітна плата за липень склала 95,4 тис. гривень.

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