Данилюк "буде реагувати", якщо Зеленський захоче призначити його прем'єром

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк на питання журналістів про його кандидатуру на посаду прем'єра сказав, що бачить своє майбутнє саме в РНБО, передають Українські Новини. "Зараз у мене дуже важлива функція - налаштувати роботу РНБО, чим я зараз і займаюся. Цього треба досить багато уваги приділяти, формувати нову команду. Я зараз своє майбутнє бачу саме в РНБО",- сказав він.При цьому, за його словами, якщо буде рішення Президента Володимира Зеленського про його призначення прем'єром, він "буде реагувати".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Олександр Данилюк заявив, що зацікавлений посадою прем'єр-міністра. Раніше Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони, а також керівником національного координаційного центру кібербезпеки.Тим часом Данилюку платять більше, ніж Турчинову. Його заробітна плата за липень склала 95,4 тис. гривень.