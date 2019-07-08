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08 июля 2019, понедельник, 08:13 825
Общество 2019-07-08T08:13:23+03:00
Українські Новини
Данилюк подтвердил, что интересуется постом премьер-министра Украины

Данилюк подтвердил, что интересуется постом премьер-министра Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что заинтересован в должности премьер-министра. Об этом он заявил сказал в интервью ТСН.Тиждень.

Отвечая на вопрос, интересует ли его должность премьера в перспективе, Данилюк сказал: "Не буду врать, что меня это не интересует".

Реагируя на комментарий, почему тогда согласился стать секретарем СНБО, мечтал ли об этой должности или это "политическая ссылка", Данилюк ответил: "Когда это у нас были ссылки? Я говорил про эту должность еще в 2014 году с Порошенко. В 2014 году мы об этом говорили, но из политических соображений этого не произошло".

По его словам, сейчас у него зарплата - около 50 000 грн.

28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. Раньше Данилюк рассматривался на главу МИД, но он сам заявил, что его не интересует должность министра иностранных дел

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