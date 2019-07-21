Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, - Зеленський про розмову з Путіним

Президент Володимир Зеленський сподівається на розуміння Росії в питанні повернення полонених моряків за підсумками телефонних переговорів з Президентом Росії Володимиром Путіним.\r\nПро це він повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.\r\n"Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, бо мені це здалося протягом цього дзвінка", - сказав Зеленський.\r\nПрезидент підтвердив, що Президенти Росії та України обговорювали питання полонених та арештованих.\r\nЗеленський наголосив, що Україна не виходить з мінських угод і нормадского формату переговорів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Лефортовський районний суд Москви (Росія) продовжив арешт 24 українських полонених моряків до 24 жовтня.\r\nРаніше Зеленський висловив впевненість у правильності кроків своєї команди для повернення українських моряків з Росії і запевнив, що "контролює ситуацію".\r\nТим часом у ТКГ домовилися про обмін військовополоненими "208 на 69". Відповідно до цих домовленостей, Україна має звільнити 208 осіб.\r\n \r\n