Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, - Зеленський про розмову з Путіним

Президент Володимир Зеленський сподівається на розуміння Росії в питанні повернення полонених моряків за підсумками телефонних переговорів з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, бо мені це здалося протягом цього дзвінка", - сказав Зеленський.

Президент підтвердив, що Президенти Росії та України обговорювали питання полонених та арештованих.

Зеленський наголосив, що Україна не виходить з мінських угод і нормадского формату переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, Лефортовський районний суд Москви (Росія) продовжив арешт 24 українських полонених моряків до 24 жовтня.

Раніше Зеленський висловив впевненість у правильності кроків своєї команди для повернення українських моряків з Росії і запевнив, що "контролює ситуацію".

Тим часом у ТКГ домовилися про обмін військовополоненими "208 на 69". Відповідно до цих домовленостей, Україна має звільнити 208 осіб.