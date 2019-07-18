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18 июля 2019, четверг, 14:49 163
Внешняя политика 2019-07-18T16:30:03+03:00
Українські Новини
В ТКГ договорились об обмене военнопленными "208 на 69", - представитель Украины

В ТКГ договорились об обмене военнопленными "208 на 69", - представитель Украины

ТКГ. Фото: @BelarusMID
ТКГ. Фото: @BelarusMID

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась начать процедуру обмена удерживаемым лицами в формате "208 на 69" с процедуры правовой очистки, которая может занять до нескольких месяцев.

Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный на брифинге, передают Українськi Новини.

"Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемым, осужденными лицами в соотношении "208 на 69"... Договорились проводить процедуру правовой очистки: где-то это будет несколько дней, где-то - несколько недель, а по кому-то - несколько месяцев. Но эта процедура запущена, достигнута договоренность", - сказал он.

Украина должна освободить 208 человек.

"У всех разные статьи. По кому-то следствие завершено, у кого-то за эти годы даже завершился срок заключения. Поэтому у всех разная процедура освобождения", - пояснил Безсмертный.

В свою очередь 69 украинцев, которые должны быть вощвращены - это те, кто находится на неподконтрольных территориях Донбасса.

По словам Безсмертного, Украина предлагала начать обмен уже, освободив тех, кого можно сейчас, ОРДЛО согласились, однако Россия выступила против, настаивая на обмене "всех на всех".

"Мы говорили, что давайте начнем с 10 человек, которые у нас в правовом отношении вычищены. Освобождение, обмен, помилование - это все разные категории, а всех на всех - это рамочная категория, мы над этим работаем. Но Россия хочет только "всех на всех", - пояснил он.

Соответственно, пока договорились проводить правовую очистку для будущего обмена.

Как сообщали Українськi Новини, ТКГ договорились о перемирии на время сбора урожая с полуночи 21 июля по киевскому времени.

Ранее советники "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15"

Больше новостей о: Минские договоренности Военнопленные обмен пленными ТКГ Пленные украинцы Роман Безсмертный

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