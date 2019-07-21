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21 липня 2019, неділя, 13:29 12
Президент 2019-07-21T16:07:15+03:00
Українські Новини
Зеленський не бачить прем'єром Тимошенко і Гройсмана

Зеленський не бачить прем'єром Тимошенко і Гройсмана

Президент Володимир Зеленський, який вже проголосував на виборах у Верховну Раду, не хоче, щоб новий прем'єр-міністр був лідером фракції Верховної Ради або колишнім главою уряду.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Тут у мене незмінна позиція. Я вважаю, що ця людина має бути абсолютно професійним економістом, який не повинен мати ніякого політичного рішення. Я б дуже хотів, щоб ця людина ніколи не була ні прем'єр-міністром, ні спікером, ні лідером якої-небудь фракції. Я бачу таку людину", - сказав він.

Зеленський зазначив, що вже проводить консультації щодо кандидатури прем'єра.

Як повідомляли Українські Новини, у США назвали 5 осіб, яких Зеленський бачить прем'єр-міністром: серед них Данилюк з Абромавічусом.

Раніше Данилюк підтвердив, що цікавиться посадою прем'єр-міністра України.

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