В США назвали 5 человек, которых Зеленский видит премьер-министром: среди них Данилюк с Абромавичусом

Редактор UkraineAlert Atlantic Council Мелинда Хэринг (Melinda Haring) назвала имена пяти кандидатов на пост премьер-министра Украины. Об этом она написала в своей статье в Atlantic Council, ссылаясь на свои источники, передает "Страна".

Отметим, что, видимо, это именно те кандидатуры, которые будут предложены партией "Слуга народа", если она наберет достаточно голосов и сможет сформировать большинство в Раде.

По ее мнению, Кабинет министров могут возглавить:

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. Директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко. Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев. Секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк. Бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Хэринг считает, что наиболее подготовленными кандидатами в кресло премьер-министра являются Айварас Абромавичус и Владислав Рашкован.

"На Западе Абромавичуса считают честным, эффективным, принципиальным, обаятельным и абсолютным приверженцем успешной Украины. Выбор Абромавичуса будет сигнализировать инвесторам, западным партнерам и украинцам, что Зеленский серьезно настроен относительно изменений в стране", – отмечает Хэринг, являющаяся также старшим научным сотрудником Института исследований внешней политики и вице-председатель Фонда Восточная Европа в Киеве.

По ее мнению, альтернативой Абромавичусу, которая бы послала те же сигналы, является Рашкован, который в 2014-2016 гг. занимал должность заместителя главы Национального банка Украины и отвечал за реформирование и трансформацию центробанка.

"Рашкован – институционалист, а это значит, что он способен решать технические экономические вопросы, но у него также есть взгляд на трансформирование и создание новых институций. Самое главное, он точно знает, что нужно сделать Украине для привлечения международных средств и как успокоить инвесторов", – указывается в материале.

Среди других претендентов рассматриваются также экс-министр финансов Александр Данилюк, нынешний глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор этой компании Юрий Витренко.

Абромавичус, который на днях возглавил набсовет госконцерна "Укроборонпром" после включения его туда в июне новым президентом Владимиром Зеленским, позитивно оценил всех, описанных в статье.

"Абсолютно великолепная группа людей! Что, если мы все окажемся в следующем правительстве", – написал экс-глава МЭРТ, проиллюстрировав свой пост в Twitter смайликом.

Кроме того, Рашкован и Витренко лайкнули соответствующий пост Хэринг, а Абромавичус распространил данную информацию в своем Twitter.

Однако напомним, что Зеленский по своему закону о люстрации должен будет уволить Данилюка и не сможет назначить во власть Абрамавичуса.

Ранее представитель Президента в парламенте Руслан Стефачук сообщил, что Зеленский намерен внести в Раду законопроект о расширении перечня субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента.