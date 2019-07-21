Зеленський загубив дружину на виборчій дільниці

Президент України Володимир Зеленський проголосував на позачергових виборах в Раду.\r\nПоки Зеленський йшов до ділянки, українці простягали йому якісь документи, прохання і так далі. Президент загубив у натовпі свою дружину Олену.\r\nВін заявив, що очікує чесний і справедливий результат на виборах.\r\n\r\nНагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський проголосував на виборах Ради. А ось Парубій прийшов голосувати і забув вдома паспорт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів.\r\nТим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.