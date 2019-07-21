Парубий пришел голосовать и забыл дома паспорт

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прибыл на избирательный участок без паспорта. Об этом сообщают "Вести".\r\nОтмечается, что голосование проходило в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Украины. Нардеп прибыл на участок в 11:00, но как оказалось он забыл паспорт. "Да, я забыл паспорт", - ответил он журналистам.\r\nПозже паспорт Андрею Парубию все-таки подвезли и он проголосовал.\r\nСпикер Верховной Рады добавил, что позже планирует провести время с дочерью в Мариинском парке и покатать ее на скейте.\r\nТем временем на выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.\r\nКак сообщили Українські Новини, в Днипре на избирательном участке произошел пожар.\r\nТем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.