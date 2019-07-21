Парубий пришел голосовать и забыл дома паспорт

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прибыл на избирательный участок без паспорта. Об этом сообщают "Вести".

Отмечается, что голосование проходило в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Украины. Нардеп прибыл на участок в 11:00, но как оказалось он забыл паспорт. "Да, я забыл паспорт", - ответил он журналистам.

Позже паспорт Андрею Парубию все-таки подвезли и он проголосовал.

Спикер Верховной Рады добавил, что позже планирует провести время с дочерью в Мариинском парке и покатать ее на скейте.

Тем временем на выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.

Как сообщили Українські Новини, в Днипре на избирательном участке произошел пожар.

Тем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.