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21 июля 2019, воскресенье, 12:23 15
Выборы 2019-07-21T12:23:25+03:00
Українські Новини
На выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов

На выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов

Выборы, Голосование
Выборы, Голосование

13,61% избирателей в 5 из 199 округов проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 12:00. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, %
По Украине 13,61
   
Винницкая область (11-18) данные отсутствуют
Волынская область (19-23) 12,08
Днепропетровская область (24-40) данные отсутствуют
Донецкая область (41-61) 17,12
Житомирская область (62-67) данные отсутствуют
Закарпатская область (68-73) данные отсутствуют
Запорожская область (74-82) данные отсутствуют
Ивано-Франковская область (83-89) данные отсутствуют
Киевская область (90-98) данные отсутствуют
Кировоградская область (99-103) данные отсутствуют
Луганская область (104-114) данные отсутствуют
Львовская область (115-126) 11,40
Николаевская область (127-132) данные отсутствуют
Одесская область (133-143) 13,88
Полтавская область (144-151) данные отсутствуют
Ривненская область (152-156) данные отсутствуют
Сумская область (157-162) данные отсутствуют
Тернопольская область (163-167) данные отсутствуют
Харьковская область (168-181) данные отсутствуют
Херсонская область (182-186) данные отсутствуют
Хмельницкая область (187-193) данные отсутствуют
Черкасская область (194-200) данные отсутствуют
Черновицкая область (201-204) данные отсутствуют
Черниговская область (205-210) данные отсутствуют
Киев (211-223) данные отсутствуют

Как сообщили Українські Новини, в Днипре на избирательном участке произошел пожар.

Тем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.

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