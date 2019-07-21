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21 липня 2019, неділя, 08:00 10
Вибори 2019-07-21T09:00:02+03:00
Українські Новини
Вибори в Раду: в Україні відкрилися виборчі дільниці

Вибори в Раду: в Україні відкрилися виборчі дільниці

Сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної ради. Виборчі дільниці відкриються о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - по одномандатних округах.

У новій Верховній Раді буде 424 народних депутати, замість 450 згідно Конституції України.

Кількість одномандатних округів в країні скоротилося на 26 через окупацію Криму Росією та військових дій в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Для потрапляння до Верховної ради за пропорційною системою партіям необхідно подолати 5% бар'єр, а одномандатники буде досить отримати відносну більшість голосів у своєму окрузі.

Для проведення виборів створено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій.

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала на нинішніх виборах 5980 кандидатів у депутати. В одномандатних виборчих округах було зареєстровано 3220 кандидатів, а 22 політичні партії включили в свої списки в цілому 2747 кандидатів.

На вибори було надруковано 60,4 млн виборчих бюлетенів, а загальна сума коштів, виділених на підготовку і проведення парламентських виборів, склала 1,95 млрд гривень.

Спостерігати за виборами будуть 1 719 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій. Національна поліція планує залучити до охорони правопорядку 70 тисяч чоловік особового складу.

Перші екзит-пол будуть оприлюднені о 20:00, а остаточні - 22:00.

ЦВК не пізніше 4 серпня повинен підвести підсумки виборів, а до 9 серпня - офіційно публікувати їх у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

До 29 серпня ЦВК повинна зареєструвати обраних депутатів.

На першу сесію Верховна рада VIII скликання має зібратися не пізніше 9 вересня.

У суботу, 20 липня, була заборонена передвиборча агітація. Напередодні був останній день для агітації партій. Відповідна норма міститься в законі "Про вибори народних депутатів України", передають Українські Новини.

Під передвиборною агітацією мається на увазі будь-яка діяльність з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію.

Як повідомляли Українські Новини, партіям, які пройдуть у Раду, повернуть гроші за агітацію. ЦВК хоче відшкодувати партіям 2,3 млрд гривень, витрачених на агітацію.

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