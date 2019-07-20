У день виборів Україну накриє спека до +33 і локальні дощі

У той час, як Європу накриє спека до +40, 21 липня, в день дострокових виборів Верховної Ради, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вдень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Моршині місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У Трускавці місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.

У Сваляві місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі +11...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +18...+20 градусів, вдень +27...+29 градусів.

20 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях +21...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, після спекотних вихідних Україну знову накриє відчутне похолодання.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду в Україні на три місяці.