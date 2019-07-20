У день виборів Україну накриє спека до +33 і локальні дощі

У той час, як Європу накриє спека до +40, 21 липня, в день дострокових виборів Верховної Ради, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вдень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nУ Моршині місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nУ Трускавці місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nУ Сваляві місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м\/с, температура вночі +11...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +18...+20 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\n20 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях +21...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після спекотних вихідних Україну знову накриє відчутне похолодання.\r\nТим часом синоптики спрогнозували погоду в Україні на три місяці.