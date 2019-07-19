Суд продовжив арешт Вишинського

Подільський районний суд Києва продовжив до 19 вересня арешт директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого Президент Володимир Зеленський пропонував обміняти на Олега Сенцова.\r\nПро це сказала головуюча в колегії суддя Олена Павленко, передають Українські Новини.\r\n"Колегія не знайшла підстав для зміни запобіжного заходу", - оголосила вона вердикт суду.\r\nТаким чином, суд відхилив клопотання захисту Вишинського про його звільнення під особисте зобов'язання.\r\nСуд задовольнив клопотання прокуратури про продовження утримання під вартою на 60 діб, до 19 вересня.\r\nВишинський висловив розчарування щодо рішення суду.\r\n"Я зараз збираюся їхати в Лук'янівське СІЗО", - відповів він на питання журналістів про свої подальші плани.\r\nВишинський також заявив, що йому невідомо про можливе включення його в список на обмін.\r\nСуд продовжить розгляд справи директора "РИА Новости Украина" 16 вересня і почне допит свідків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Офіс Президента пропонує обміняти засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.\r\nРаніше Верховний Суд визнав законним затримання директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.\r\nВишинський підозрюється у держзраді.\r\n