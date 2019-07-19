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19 липня 2019, пʼятниця, 16:16 15
Судова влада 2019-07-19T16:23:31+03:00
Українські Новини
Суд продовжив арешт Вишинського

Суд продовжив арешт Вишинського

Кирило Вишинський. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr
Кирило Вишинський. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr

Подільський районний суд Києва продовжив до 19 вересня арешт директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого Президент Володимир Зеленський пропонував обміняти на Олега Сенцова.

Про це сказала головуюча в колегії суддя Олена Павленко, передають Українські Новини.

"Колегія не знайшла підстав для зміни запобіжного заходу", - оголосила вона вердикт суду.

Таким чином, суд відхилив клопотання захисту Вишинського про його звільнення під особисте зобов'язання.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження утримання під вартою на 60 діб, до 19 вересня.

Вишинський висловив розчарування щодо рішення суду.

"Я зараз збираюся їхати в Лук'янівське СІЗО", - відповів він на питання журналістів про свої подальші плани.

Вишинський також заявив, що йому невідомо про можливе включення його в список на обмін.

Суд продовжить розгляд справи директора "РИА Новости Украина" 16 вересня і почне допит свідків.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента пропонує обміняти засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Раніше Верховний Суд визнав законним затримання директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Вишинський підозрюється у держзраді.

 

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