Зеленский готов вернуть России Вышинского за Олега Сенцова

Украина готова обменять режиссера, узника Кремля Олега Сенцова на главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 19 июля на встрече с руководством Минобороны и Генштаба ВСУ.

"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал он.

По словам президента, конечной целью Украины является возвращение из РФ всех удерживаемых там политзаключенных и украинских военных.

"Если это такие первые шаги – мы готовы", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского.

15 июля, состоялось заседание Подольского суда Киева по директору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, задержание которого признал законным Верховный суд

Ранее арест Вышинского снова продлили.

Также ГПУ подозревает адвоката Вышинского в незаконной приватизации здания в центре Киева.