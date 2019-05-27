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27 мая 2019, понедельник, 16:03 307
Судебная власть 2019-05-27T16:04:37+03:00
Українські Новини
Задержание Вышинского признал законным Верховный Суд

Задержание Вышинского признал законным Верховный Суд

Кирилл Вышинский. Фото: SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr/Facebook
Кирилл Вышинский. Фото: SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr/Facebook

Верховный Суд признал законным задержание директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу по задержанию К.Вышинского", - сказано в нем.

Отмечается, что в понедельник, 27 мая, объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Вышинского.

Защита директора "РИА Новости Украина" обжаловала отказ судов предыдущих инстанций признать незаконным задержание клиента правоохранителями.

Провозглашение полного текста решения Верховного Суда состоится 3 июня.

Как сообщали Українськi Новини, арест Вышинского снова продлили. Также ГПУ подозревает адвоката Вышинского в незаконной приватизации здания в центре Киева.

Кроме того, Москалькова посетовала на отсутствие разрешения на посещение Вышинского в Лукьяновском СИЗО.

Ранее дело Вышинского передали в суд.

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