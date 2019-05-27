Задержание Вышинского признал законным Верховный Суд

Верховный Суд признал законным задержание директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу по задержанию К.Вышинского", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что в понедельник, 27 мая, объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Вышинского.\r\nЗащита директора "РИА Новости Украина" обжаловала отказ судов предыдущих инстанций признать незаконным задержание клиента правоохранителями.\r\nПровозглашение полного текста решения Верховного Суда состоится 3 июня.\r\nКак сообщали Українськi Новини, арест Вышинского снова продлили. Также ГПУ подозревает адвоката Вышинского в незаконной приватизации здания в центре Киева.\r\nКроме того, Москалькова посетовала на отсутствие разрешения на посещение Вышинского в Лукьяновском СИЗО.\r\nРанее дело Вышинского передали в суд.