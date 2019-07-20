Після спекотних вихідних Україну знову накриє відчутне похолодання: прогноз погоди

В Україні на вихідних, 20 і 21 липня, буде спекотна погода з дощами та грозами. А у вівторок, 23 липня, похолодання знову повернеться. \r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко\r\n"Дощ - завтра, 20 липня. Похолодання - у вівторок, 23 липня. Це те, на що варто звернути увагу киянам", - зазначила вона.\r\n20 та 21 липня у південній частині, на Сході та у більшості центральних областей очікується +27+32 градуси.\r\nНа Заході та Півночі передбачається +24+29, місцями до +30 градусів.\r\nКороткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних, північних областях, ще у суботу дотягне в окремі райони Вінниччини та Одещини.\r\nТакож у ці дні буде сонячно.\r\nУ Києві у суботу очікується переважно суха погода, можливий невеликий короткочасний дощ, вдень +25+27 градусів.\r\nУ неділю в столиці ймовірність дощу вища, але й тепліше, до +26+29 градусів.\r\nУ понеділок синоптична ситуація суттєво не зміниться, на Півдні спека навіть посилиться.\r\nА ось у вівторок північний вітер знову принесе відчутне похолодання.\r\n\r\n\r\nКарти зі сторінки Facebook Наталки Діденко \r\nНагадаємо, раніше синоптики зробили попередній прогноз погоди в Україні на три місяці.\r\n14 липня у деяких районах Києва через сильний дощ затопило вулиці. У цей день у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів.