Після спекотних вихідних Україну знову накриє відчутне похолодання: прогноз погоди

В Україні на вихідних, 20 і 21 липня, буде спекотна погода з дощами та грозами. А у вівторок, 23 липня, похолодання знову повернеться.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко

"Дощ - завтра, 20 липня. Похолодання - у вівторок, 23 липня. Це те, на що варто звернути увагу киянам", - зазначила вона.

20 та 21 липня у південній частині, на Сході та у більшості центральних областей очікується +27+32 градуси.

На Заході та Півночі передбачається +24+29, місцями до +30 градусів.

Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних, північних областях, ще у суботу дотягне в окремі райони Вінниччини та Одещини.

Також у ці дні буде сонячно.

У Києві у суботу очікується переважно суха погода, можливий невеликий короткочасний дощ, вдень +25+27 градусів.

У неділю в столиці ймовірність дощу вища, але й тепліше, до +26+29 градусів.

У понеділок синоптична ситуація суттєво не зміниться, на Півдні спека навіть посилиться.

А ось у вівторок північний вітер знову принесе відчутне похолодання.

Карти зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики зробили попередній прогноз погоди в Україні на три місяці.

14 липня у деяких районах Києва через сильний дощ затопило вулиці. У цей день у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів.