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18 липня 2019, четвер, 20:51 15
Транспорт 2019-07-18T22:15:01+03:00
Українські Новини
Перед вихідними можуть закрити дві станції метро у Києві: які і чому

Перед вихідними можуть закрити дві станції метро у Києві: які і чому

Метро
Метро "Поштова площа". Фото: tov-tob.livejournal

У той час, як у Києві почали працювати дві станції без жетонів, Комунальне підприємство "Київський метрополітен" повідомляє про можливе закриття станцій "Контрактова площа" і "Поштова площа" 19 липня у зв'язку із масовими заходами.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці метрополітену в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Завтра, 19 липня, на Подолі масові заходи. Якщо пасажиропотік перевищуватиме техможливості, для безпеки ми будемо змушені прикрити станції "Контрактова площа" і "Поштова площа", - сказано в ньому.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути великого скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook лідер гурту "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук, 19 липня о 20:30 на Контрактовій площі відбудеться концерт "Океану Ельзи".

Як повідомляли Українські Новини, станція "Позняки" відмовиться від жетонів в одному вестибюлі з 21 липня.

Тим часом на нові вагони київського метро ЄБРР має намір виділити 50 млн євро.

Також в годину пік зупинялася синя гілка метрополітену в Києві, а раніше в годину пік на 1,5 години закривали п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки.

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