Перед вихідними можуть закрити дві станції метро у Києві: які і чому

У той час, як у Києві почали працювати дві станції без жетонів, Комунальне підприємство "Київський метрополітен" повідомляє про можливе закриття станцій "Контрактова площа" і "Поштова площа" 19 липня у зв'язку із масовими заходами.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці метрополітену в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Завтра, 19 липня, на Подолі масові заходи. Якщо пасажиропотік перевищуватиме техможливості, для безпеки ми будемо змушені прикрити станції "Контрактова площа" і "Поштова площа", - сказано в ньому.\r\nМеханізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути великого скупчення пасажирів на платформах станцій.\r\nЯк повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook лідер гурту "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук, 19 липня о 20:30 на Контрактовій площі відбудеться концерт "Океану Ельзи".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, станція "Позняки" відмовиться від жетонів в одному вестибюлі з 21 липня.\r\nТим часом на нові вагони київського метро ЄБРР має намір виділити 50 млн євро.\r\nТакож в годину пік зупинялася синя гілка метрополітену в Києві, а раніше в годину пік на 1,5 години закривали п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки.