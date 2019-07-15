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15 июля 2019, понедельник, 15:05 175
Общество 2019-07-15T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве начали работать две станции без жетонов

В Киеве начали работать две станции без жетонов

Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Начиная с 15 июля, две станции Киевского метрополитена полностью отказались от жетонов. Об этом говорится на странице Facebook КП "Киевский метрполитен".

Итак, на станции метро "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" с сегодняшнего дня доступны только современные формы оплаты.

Возможными способами оплаты за проезд в метро стали:

  1. Карточка метро - можно приобрести на любой станции, как за наличные, так и безналичные. Стоимость поездок составляет от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества поездок. Также карта будет действительна в течение года с момента последней поездки.
  2. Бесконтактная банковская карта - работает на желтых турникетах, а также с приложениями ApplePay и GooglePay. Стоимость поездки составит 8 грн. Стоит учесть, что в банковской системе случаются сбои, из-за чего нужно будет подождать или воспользоваться другим способом для оплаты проезда.
  3. Е-билет - работает не только в метро, но и в наземном транспорте. Стоимость билета составляет 50 грн, а стоимость поездки по этому билету составит от 8 до 6,5 грн в зависимости от количества поездок.

На данный момент на других станциях метро можно воспользоваться жетоном для поездки в метро. Напомним, жетоны должны выйти из оборота до 30 октября 2019 года. 

Ранее Українські Новини сообщили, что нужно сделать, если упали на рельсы.

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