В метрополитене назвали следующую станцию, где с 21 июля нельзя будет проехать по жетону

Станция коммунального предприятия "Киевский метрополитен" "Позняки" следующей после "Нивок", "Теремков" и "Ипподрома" откажется от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер метрополитена Наталья Макогон.

"Сегодня уже три станции в одном из своих вестибюлей отказались от жетонов: "Нивки", "Ипподром" и "Теремки". Следующей станцией, в вестибюле которой выводятся жетоны, будет "Позняки", - сказала она.

По ее словам, один из вестибюлей на "Позняках" перестанет продавать и принимать жетоны с 21 июля - там будут приниматься только современные средства оплаты проезда.

По ее словам, метрополитен проводит мониторинг, на каких станциях жетонами пользуются меньше всего.

"Мы видим, что люди активно начали закупать карточки метро или оплачивать проезд банковскими карточками", - отметила спикер.

Как сообщали Українськi Новини, к 1 ноября КП планирует полностью вывести жетоны из оборота.

Киевляне стоят в огромных очередях за жетонами.