подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 июля 2019, четверг, 11:16 163
Общество 2019-07-18T11:20:11+03:00
Українські Новини
В метрополитене назвали следующую станцию, где с 21 июля нельзя будет проехать по жетону

В метрополитене назвали следующую станцию, где с 21 июля нельзя будет проехать по жетону

Станция метрополитена
Станция метрополитена "Кловская"

Станция коммунального предприятия "Киевский метрополитен" "Позняки" следующей после "Нивок", "Теремков" и "Ипподрома" откажется от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер метрополитена Наталья Макогон.

"Сегодня уже три станции в одном из своих вестибюлей отказались от жетонов: "Нивки", "Ипподром" и "Теремки". Следующей станцией, в вестибюле которой выводятся жетоны, будет "Позняки", - сказала она.

По ее словам, один из вестибюлей на "Позняках" перестанет продавать и принимать жетоны с 21 июля - там будут приниматься только современные средства оплаты проезда.

По ее словам, метрополитен проводит мониторинг, на каких станциях жетонами пользуются меньше всего.

"Мы видим, что люди активно начали закупать карточки метро или оплачивать проезд банковскими карточками", - отметила спикер.

Как сообщали Українськi Новини, к 1 ноября КП планирует полностью вывести жетоны из оборота.

Киевляне стоят в огромных очередях за жетонами.

Больше новостей о: Киев Метрополитен Метро Проезд Жетон подземка Жетоны Позняки оплата проезда

Архив
Новости
Зеленский предоставил гражданство 5 россиянам и 2 белорусам 12:16
Фриз за полгода получила первую "министерскую" зарплату 12:06 Документ
Зеленский предоставил гражданство 5 россиянам и 2 белорусам 12:01
Суд обязал нардепов Курячого и Лубинца опровергнуть обвинения в адрес члена ВСП Гречковского 11:56 Документ
Партия "Социальная справедливость" предложила пять шагов, которые сделают Украину страной здоровых людей и безопасной окружающей среды 11:51
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
Спасенный на Закарпатье котенок. Фото:
Пожарные спасли из-под каменной глыбы котенка на Закарпатье, который убегал от собаки 15:41
больше новостей
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Порошенко не явился на допрос в ГБР 11:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok