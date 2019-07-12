Фото дня: В Киеве в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций метро из-за падения пассажира на рельсы

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"(Остановлено - ред.) движение на синей ветке от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь". На станции "Оболонь" пассажир на колеи", - сказано в нем.

Закрытие метро в Киеве. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

По техническим причинам закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра".

Как сообщают очевидцы, на Оболонском проспекте людно. Пассажиры пытаются добраться на работу наземным транспортом.

Закрытие станций метро.

Службы такси подняли цены в 2-3 раза. При обычной цене 100-150 гривен с Оболони в центр стоимость поездки перевалила за 200-300 гривен (инфорграфика).

(Новость дополнена информацией об открытии станций метро)

В 10.07 КП сообщило, что метрополитен возобновил работу всех станций.

"Киевский метрополитен работает в обычном режиме", - сказано в нем.

Также КП сообщило, что сегодня, 12 июля, на станции "Оболонь" произошло падение пассажира (женщины) на путис летальным исходом.

На месте работали все необходимые специалисты.

Движение метрополитена по синей линии было затруднено почти на 1,5 часа. Сейчас подземка работает в обычном режиме. Причины инцидента выясняют правоохранители.

Как сообщали Українськi Новини, ранее на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек.

Также на "Дворце Спорта" пьяный мужчина упал под поезд.

Тем временем, из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше.

Кроме того, сообщалось, что делать, если упали на рельсы в метро.