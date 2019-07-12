Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы.\r\nОб этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.\r\n"(Остановлено - ред.) движение на синей ветке от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь". На станции "Оболонь" пассажир на колеи", - сказано в нем.\r\nЗакрытие метро в Киеве. Фото: facebook.com\/dtp.kiev.ua\r\nПо техническим причинам закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра".\r\nКак сообщают очевидцы, на Оболонском проспекте людно. Пассажиры пытаются добраться на работу наземным транспортом.\r\nЗакрытие станций метро.\r\nСлужбы такси подняли цены в 2-3 раза. При обычной цене 100-150 гривен с Оболони в центр стоимость поездки перевалила за 200-300 гривен (инфорграфика).\r\n\r\n\r\n(Новость дополнена информацией об открытии станций метро) \r\nВ 10.07 КП сообщило, что метрополитен возобновил работу всех станций.\r\n"Киевский метрополитен работает в обычном режиме", - сказано в нем.\r\nТакже КП сообщило, что сегодня, 12 июля, на станции "Оболонь" произошло падение пассажира (женщины) на путис летальным исходом.\r\nНа месте работали все необходимые специалисты.\r\nДвижение метрополитена по синей линии было затруднено почти на 1,5 часа. Сейчас подземка работает в обычном режиме. Причины инцидента выясняют правоохранители.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек.\r\nТакже на "Дворце Спорта" пьяный мужчина упал под поезд.\r\nТем временем, из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше.\r\nКроме того, сообщалось, что делать, если упали на рельсы в метро.