На новые вагоны киевского метро ЕБРР намерен выделить 50 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить 50 млн евро на новые вагоны метро в Киевском метрополитене.\r\nОб этом говорится в решении ЕБРР, передают Українськi Новини.\r\n"Кредит 50 млн евро для коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на закупку 50 вагонов метро для новой линии на Виноградарь. Проект осуществляется в рамках программы "Зеленые города-2", целью которой является содействие решению экологических проблем на уровне городов в масштабах соответствующих секторов", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что еще ожидается окончательное рассмотрение решения Советом директоров ЕБРР.\r\nДата рассмотрения запланирована на 18 сентября 2019 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в апреле 2017 года "Киевский метрополитен" проиграл суд "Укррослизингу" на 1,9 млрд гривен.\r\nВ марте 2019 Кличко анонсировал начало активного строительства метро на Виноградарь.