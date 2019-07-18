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18 июля 2019, четверг, 12:15 207
Транспорт 2019-07-18T14:15:02+03:00
Українські Новини
На новые вагоны киевского метро ЕБРР намерен выделить 50 млн евро

На новые вагоны киевского метро ЕБРР намерен выделить 50 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить ‎50 млн евро на новые вагоны метро в Киевском метрополитене.

Об этом говорится в решении ЕБРР, передают Українськi Новини.

"Кредит 50 млн евро для коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на закупку 50 вагонов метро для новой линии на Виноградарь. Проект осуществляется в рамках программы "Зеленые города-2", целью которой является содействие решению экологических проблем на уровне городов в масштабах соответствующих секторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще ожидается окончательное рассмотрение решения Советом директоров ЕБРР.

Дата рассмотрения запланирована на 18 сентября 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2017 года "Киевский метрополитен" проиграл суд "Укррослизингу" на 1,9 млрд гривен.

В марте 2019 Кличко анонсировал начало активного строительства метро на Виноградарь.

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