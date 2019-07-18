Експерт назвав "близьконульові" мита на російський дизель і автогаз "припаркою до відомого персонажа"

"Консалтингова група А-95" заявляє, що введення Кабінетом Міністрів спеціальних мит на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом і скрапленого газу не вплине на ціни в Україні, але має ризики зупинення поставок дизпалива і скрапленого газу з Росії.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, передають Українські Новини.

"Зростання цін на дизпаливо не буде. У грошах 4% мито - це близько 25 доларів, або 60 коп/літр. Упевнений, що таке підвищення закупівельної ціни, якщо воно буде, роздрібні мережі здатні "проковтнути" непомітно, з огляду на нинішні рекордні торгові націнки на дизпаливо. Вважаю, що частину мита може взяти на себе і постачальник, щоб зберегти обсяги поставок. Мито в розмірі 3% на скраплений газ не вплине ні на що", - написав він.

Також Куюн зазначив, що мита несуть певні ризики, найбільший - це зупинення всіх поставок з Росії.

Крім того, він додав, що мито на дизпаливо особливо не вплине на ситуацію на ринку.

"Припускаю, що російський продукт, який нині займає 40% ринку і проник всюди, може покинути віддалені південні регіони, де продажі стануть неприбутковими. Вважаю, морські поставки через порти зможуть відвоювати 5% ринку. Але менше 30% ринку за росіянами не залишиться в будь-якому випадку", - наголосив він.

При цьому Куюн додав, що не виключає, що трейдери спробують диверсифікувати ризики і збільшити закупівлі білоруського дизпалива.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2019 року Росія обмежила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну.

Тим часом Рада відстрочила штрафи в півмільйона гривень за зберігання і виробництво палива без ліцензії, а "Газпром" різко збільшив транзит газу до ЄС через Україну.